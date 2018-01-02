Kadın yolcunun vücudundan çıktı!

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde üzerinde 2 kilo 800 gram toz esrar sarılı olan 21 yaşındaki kadın yolcu gözaltına alındı.

ÜST ARAMASINDA FARK EDİLDİ: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kontrollerde 21 yaşındaki F.Z.'nin kıyafetlerinde kabarıklık olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı.

Yapılan üst aramasında F.Z.'nin üzerine sarılı vaziyette 2 kilo 800 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Z. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.