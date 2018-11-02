Kadın yolcu şoföre saldırdı: Otobüs köprüden uçtu!

Çin'in güneybatısındaki Chongqing bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü trajik bir olay yaşandı. Çıkan kavga nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak nehre uçtu.

48 yaşındaki kadın bir yolcu, inmek istediği durağı kaçırınca otobüs sürücüsüyle kavga etmeye başladı. Yolcunun, direksiyondaki sürücüye cep telefonuyla vurmaya başlamasının ardından otobüs kontrolden çıkarak üzerinde seyir halinde olduğu köprüden Yangtze Nehri'ne uçtu.

2 KİŞİ KAYIP

Çin polisi otobüste 15 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 13'ünün cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Çin polisinin açıklamasında, kavga eden sürücü ve yolcunun halk güvenliğini tehlikeye attıkları için ölümlerden sorumlu tutulacağı belirtildi.