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Kadın vekilin 'seks köleliği' isyanı: Üç maymunu oynuyoruz

Kadın vekilin 'seks köleliği' isyanı: Üç maymunu oynuyoruz

KKTC Milletvekili Sıla Usar İncirli, bir gece kulübünde konsomatris kadının ölümünün ardından başlayan ülkede 'seks kölesi' çalıştırıldığı iddialarıyla ilgili "İnsan hak ve özgürlüklerine bağlı, insan onuruna yaraşır bir ülkede yaşamak istiyorsak, seks köleliği meselesini açık yüreklilikle tartışıp, gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapmamız gerekmektedir" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 17:09 - Güncelleme: 28-02-2018 17:09

KKTC'de bir gece kulübünde çalışan Belarus uyruklu Volha Viarbouskaya (26), iddiaya göre birlikte olduğu kimliği belirsiz erkek çıktıktan sonra odada garsonlar tarafından baygın bulundu. Garsonların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Viarbouskaya, yaşamını yitirdi.

Konsomatris kadının ölümü, tepkileri de beraberinde getirdi. Ada basını 400 kadının gece kulüplerinde 'seks kölesi' olarak çalıştırıldığı iddiasında bulunurken, tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler de acil bir toplantı yaptı. İki bakan da konunun büyük bir sorun olduğunu, gece kulüpleriyle ilgili önemli kararlar alınacağını duyurdu.

TEPKİ GÖSTERDİ
İktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Doğan Haber Ajansı'na konuştu. Kadınların artık Kuzey Kıbrıs'ta 'seks kölesi' olarak çalıştırılmaması gerektiğini belirten İncirli, "Seks kölesi kadınlar, insan onuruna yaraşmayan koşullarda çalışmakta ve ölmektedir" diye tepki gösterdi.

'TOPYEKÜN ÜÇ MAYMUNU OYNUYORUZ'
Topyekün üç maymunu oynadıkları bir sorunla karşı karşıya olduklarını ifade eden İncirli, "Seks köleliği bir insan hak ve özgürlükleri meselesidir. İnsan hak ve özgürlüklerine bağlı, insan onuruna yaraşır bir ülkede yaşamak istiyorsak, seks köleliği meselesini açık yüreklilikle tartışıp, gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapmamız gerekmektedir" uyarısında bulundu.

'BAŞIMIZI KUMA GÖMDÜKÇE, SORUMLULUKTAN KURTULAMAYIZ'
Gece kulüpleri meselesinin tartışılıp bir karara varılması gerektiğini ifade eden Sıla Usar İncirli, "Seks kölesi kadınlar, bizim ülkemizde insan onuruna yaraşmayan koşullarda çalışmakta ve ölmektedir. Bu ülkede gece kulüpleri varsa, denetimlerinin eksiksiz yapılacağı yasalar, çalışanların haklarını düzenleyen uygulamalar olmalıdır. Sanki sorun yokmuş gibi, deve kuşu misali başımızı kuma gömdükçe, insan hak ve özgürlükleri ihlal edilen seks kölelerinin yaşamak zorunda kaldığı her türlü kötülüğün sorumluluğundan kurtulamayız" diye konuştu.

'İŞVERENİN İNSAFINA KALIYOR'
Ülkede gece kulüpleriyle ilgili bir yasanın düzenlendiğine işaret eden Sıla Usar İncirli şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2000 yılında 'Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası' yapıldı ve gece kulüpleri yasal bir konum aldı. Söz konusu yasa 'bar-maid', 'konsomatris' ve 'revü artisti' tanımlarını içerdiği halde 'seks işçisi' tanımını içermemektedir. Öte yandan ceza yasası fuhşu açık bir şekilde yasaklamaktadır. Herkes tarafından bilinen gerçek; bu ülkede fuhuş yapıldığı, gece kulüplerinde konsomatris adı altında çalıştırılan kadınların zührevi ve bulaşıcı hastalıklar açısından kamu hastanelerinde sağlık kontrollerinden geçirildiği, 'seks işçisi' tanımı yapılmadığı için söz konusu kadınların denetimsiz ve yasa dışı olarak, işverenlerin insafına bırakıldığıdır. Eğer bir çalışan varsa, sosyal sigorta, sözleşme, çalışma saatleri, izin gibi hakları da söz konusu olmalıdır."

'DEVLET FUHŞU GÖRMEZDEN GELİYOR'
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, kadınların köle gibi çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Canaltay, "Kadınların güvenlikleri güvence altına alınmalı. Popülist davranmadan bu sorunu mutlaka çözmeliyiz" dedi.

Ülkenin önde gelen Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel de, "Gece kulüplerinin kapatılması gerektiğini savundu. "Kuzey Kıbrıs, fuhşun yasal olup olmamasına karar vermeli" diyen Başel, "Yasal olmamasına rağmen, devlet görmezden geliyor fuhuşu. Korkunç bir insan hakları ihlali yaşanıyor. İnsan ticaretine çanak tutuluyor" diye konuştu. Başel, fuhşun ülkede ciddi bir sorun haline geldiğini de söyledi, "Sokakta da olan bir fuhuş sektörü var artık" dedi.

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