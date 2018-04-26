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Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzü

Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzü

Örgüte zorla sokulduklarını iddia eden 17 yaşındaki iki terörist, kendilerinin ve bir çok kişinin verilen sakinleştirici ile örgütte tutulduklarını söyledi. Bir kadın terörist ise PYD'ye çalışan IŞİD'lileri gördüğünü anlatırken bir çocuk terörist de İranlıların Afrin'de eğitim verdiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 12:59 - Güncelleme: 26-04-2018 13:49

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için başlattığı ve başarılı bir şekilde tamamladığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan kadın ve çocuk teröristler örgütün iç yüzünü anlattı. Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte götürülen çocuklar, örgüt tarafından infaz edilmekten korkanlara her gün sakinleştirici verildiğini ifade ederken, bir kadın terörist ise örgütün DEAŞ'la birlikte çalıştığına şahit olduğunu itiraf etti.

HERGÜN SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ VERİYORLAR... 17 yaşlarındaki B.H. ve N.S. zorla götürüldükleri yerde yaşadıkları psikolojik işkence, pişmanlık ve korkularını hala unutamadıklarını söyledi. Kollarında derin jilet izi olan ve yaşadığı korkuları Türk askerlerine teslim olduktan sonra atlattığını ifade eden B.H. "PYD/YPG beni zorla askere aldı. Ayrılmak istedim ancak ölümle tehdit ettiler. Benim gibi birçok kişi ayrılmak istiyordu. Örgütte korku içerisinde olan birçok kişi var. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyorlar. TSK’ya teslim olduktan sonra hiç kötü muamele görmedim” dedi.

IŞİDLİLER PYD ADINA ÇALIŞTI GÖZLERİMLE GÖRDÜM... Ailesinden birilerini örgüte almasınlar diye PYD/YPG’ye katılmak zorunda kaldığını anlatan F.Ş. ise,"PYD/YPG mensupları örgüte katılmam için baskı yaptılar. Maddi kazanç sağlamak ve ailemden başka kimseyi zorunlu olarak örgüte alınmalarını engellemek adına katıldım. Sözde asayiş biriminde görev aldım. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte çatışma bölgesine götürüldüm. Bölgede 3 şahsı bomba düzeneği yerleştirirken gördüm. Bunlar DEAŞ mensubu olup, PYD/YPG adına çalışan kişilerdi. Bölgede çatışmalar devam ederken TSK’ya teslim oldum” itirafında bulundu.

AFRİN'DE İRANLILAR EĞİTİM VERDİ... Çatışmada yaşadığı korkuyu halen atlatamayan 17 yaşındaki Naime Salih de, "Ailevi sorunlardan dolayı PYD/YPG’ye katılmak zorunda kaldım. Haseke’den kafileler halinde, rejim kontrolündeki bölgelerden geçmek suretiyle Afrin’deki çatışma bölgelerine götürüldük. Kafile içerisinde İranlılar da vardı. Afrin’e vardığımızda İranlı unsurlar tarafından eğitime alındık” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ddd 26 Nisan 2018 14:09 Kendiniz gibi para için kendini satanlar alıp konuşturuyorsunuz oda siz onlara söyletiyorsunuz aklınızdaki iğrençlikleri

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