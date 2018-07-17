Kadın turistler bir anda neye uğradığını şaşırdı!

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde biri İngiliz diğeri Fransız 2 turist kadının banka kartları ATM'de işlem yaptıktan sonra çalındı.

Edinilen bilgiye göre, pazartesi pazarı çevresindeki 2 ayrı ATM'de işlem yapan İngiliz kadın turist Jade Cunningham işlemini tamamlayıp kartını aldığı sırada yanına gelen bir kişi kredi kartını çalarak kaçtı. İngiliz kadın turist kredi kartının çalındığını belirterek polise başvurdu.

"NEYE UĞRADIĞIMI ANLAYAMADIM": Olay yerine gelen polis İngiliz kadın Cunningham’dan olay hakkında bilgi aldı. Jade Cunningham, "Eşimin kartıyla işlem yapıp kartı cihazdan aldığım sırada yanımıza yaklaşan bir kişi aniden elimdeki kartı kapıp kaçtı. Neye uğradığımı anlayamadım" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yine aynı bölgede ismi öğrenilemeyen Fransız kadın turistin de kredi kartı aynı şekilde çalındı. Fransız kadın da polise şikayetçi oldu. Emniyet güçleri ise turistlerin banka kartlarını çalan şahısların bulunması için çalışma başlatırken, ATM cihazlarının kameralarının izlenmesiyle şahsın belirlenebileceği bildirildi.