Kadın polisten skandal hareket arkadaşının ağzına külodunu sokup....

ABD'nin New York Polis Departmanı’nda çalışan çavuş Ann Marie Guerra, soyunma odasında dedektif Victor Falcon ile kavga etti. 38 yaşındaki kadın polis, önce iç çamaşırını, dedektifin ağzına tıkamaya çalıştı. Ardından dedektife 'küçük penisli' diye hakaret etti.

Kadın polisten skandal hareket arkadaşının ağzına külodunu sokup....

ABD, New York Polis Departmanı’nda yaşanan bir olay 'Bu kadarına da pes' dedirten cinsten... Ülkenin çok okunan gazetelerinden New York Post’ta yayınlanan haber, 72. Karakol’da görevli çavuş Ann Marie Guerra’nın hem kadın hem de erkeklerin kullanabildiği soyunma odasında dedektif Victor Falcon ile kavga ettiğini aktardı.

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Kadın polisten skandal hareket arkadaşının ağzına külodunu sokup....

İÇ ÇAMAŞIRINI AĞZINA SOKUP KÜÇÜK PENİSLİ DİYE BAĞIRDI: Falcon’un Guerra’yu, “Kirli iç çamaşırlarını hep ortalıkta bırakıyorsun” diye eleştirmesiyle başlayan atışma kısa sürede alevlendi. 38 yaşında ve evli bir kadın olan Guerra, Falcon’a itiraz etti. Eline aldığı iç çamaşırını, dedektifin ağzına tıkamaya çalıştı. Guerra bu sırada, “Bunlar temiz” diye bağırırken görgü tanıkları, genç dedektife “Küçük penisli” diyerek hakaret ettiğini söyledi.

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Kadın polisten skandal hareket arkadaşının ağzına külodunu sokup....

Guerra’nın sosyal medya üzerinden de erkek meslektaşlarını sert bir dille eleştirdiği ifade edilirken olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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Kadın polisten skandal hareket arkadaşının ağzına külodunu sokup....

İki polis memuruna yakın görgü tanıkları, “Normalde çok yakın arkadaşlardı. Guerra oldukça argo konuşurdu ve ikisi arasında romantik bir ilişki yoktu. Nasıl bu hale geldiler bilmiyoruz. Hep bel altı espriler yaparlardı” dedi.

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