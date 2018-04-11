Kadın polis de bunu yaparsa…

Hindistan’da geçen ay kadına karşı cinsel taciz olaylarını protesto etmek isteyen kadınlar sert müdahalelerle karşılaştı. Binlerce öğrenci ve gönüllünün katıldığı yürüyüş herhangi bir olay yaşanmadan başladı. Ancak göstericilerle polislerin karşı karşıya gelmesiyle ortam gerildi.

Kadınlardan oluşan göstericilere yine kadın polislerin uyguladığı şiddet tepki çekti. Gösteride polis şiddetine maruz kalanlardan Sheena Takur, o gün yaşananları sosyal medyada paylaştı. Takur, “Kadın polislerden biri “kıyafetlerini yırtın” dedi. Çıldırmış gibilerdi. Bu şiddeti vazifelerini yerine getirme bahanesiyle uyguladılar. İşi elbiselerimizi yırtıp bizi aşağılamaya kadar götürdüler” ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi polisi ise yaşanan gerginlik konusunda protestocuları suçladı. Olaylar sırasında gözaltına alınan Sheena ve 20’den fazla protestocu, polise saldırı suçlamasıyla hapis cezası tehdidi altında. Hindistan’da devlet kayıtlarına göre 2016’da kadına yönelik 110 bin suç kayıtlara geçti.