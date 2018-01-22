Kadın pedi yüzünden bacakları kesildi inanılmaz olay

Gördüğünüz bu güzel kadın belki de dünyanın en kulağa olağandışı gelen sebebi yüzünden bacaklarından oldu. 29 yaşındaki genç model Lauren Wasser ağır hastalık geçiriyordu. Hem kendisi hem de çevresindekiler tabi ki grip olduğunu düşündüler en başta. Ancak işler hiç istedikleri gibi değildi. Çünkü duydukları karşısında gerçekten büyük bir şok yaşadılar.