Kadın pedi yüzünden bacakları kesildi inanılmaz olay

Gördüğünüz bu güzel kadın belki de dünyanın en kulağa olağandışı gelen sebebi yüzünden bacaklarından oldu. 29 yaşındaki genç model Lauren Wasser ağır hastalık geçiriyordu. Hem kendisi hem de çevresindekiler tabi ki grip olduğunu düşündüler en başta. Ancak işler hiç istedikleri gibi değildi. Çünkü duydukları karşısında gerçekten büyük bir şok yaşadılar.
Kaliforniyalı model Lauren Wasser 2012 yılında şaşırtıcı bir sebepten ötürü bacaklarını kaybetti. Lauren’in başına kötü bir şey geldi ve doktorlar sağ bacağını ampüte etti. Şimdi Lauren bütün kadınları aynı hataya düşmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaliforniyalı model Lauren Wasser 2012 yılında hastaneye grip şikayetiyle gitti. Muayene sonrasında grip olmadığı, bakterilerin salgıladığı toksinler sonucunda meydana gelen toksik şok sendromuna sahip olduğu görüldü.
Enfeksiyonun ise pedden kapmış. Pedler saatlerce kullanıldığı takdirde çeşitli nedenlerden toksik şok sendromuna neden oluyorlar. Sendromun sonucunda Lauren bir hafta komada kaldı. Uyanmasının hemen ardından sağ bacağı ampüte edildi. Henüz 24 yaşındaydı.
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