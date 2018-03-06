Kadın özel harekatçılardan mesaj var

Aldıkları zorlu eğitimlerin ardından erkek meslektaşları ile omuz omuza mücadele eden kadın özel harekatçılar, Türk Polis Teşkilatının gururu olmaya devam ediyor.

Aldıkları zorlu eğitimlerin ardından gösterdikleri başarılarla Türk Polis Teşkilatının gururu olan kadın özel harekatçılar, erkek meslektaşları ile omuz omuza, büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında görevli kadın komiser yardımcısı K.D, "Pes etmek kelimesi, bizim sözlüğümüzde yer almıyor. Zorlu ve bir o kadar da zevkli bir eğitim sürecinden sonra bu üniformayı giymeye hak kazanıyoruz ve cennet vatanımızın her köşesinde görev yapmaya hazır hale geliyoruz. İşimizi severek yaptığımız için de herhangi bir zorluk çekmiyoruz." dedi. Twitter

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Komiser yardımcısı K.D, Emniyet Genel Müdürlüğünün en etkin silahlı müdahale birimi olan polis özel harekatın, vatan, millet ve bayrak sevgisi için her şeyden vazgeçebilen gönüllü, disiplinli ve soğukkanlı bireylerden oluştuğuna dikkat çekerek "Bizler burada, kadın-erkek, omuz omuza, sırt sırta, kardeşlik bağları içerisinde görev yapıyoruz. Çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Büyük özveriyle, kararlılıkla görev başındayız. Bu birimde olmaktan ve bu üniformayı giymekten büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu. Twitter

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8 Mart'ın, tarihten bugüne hayatın her alanında başarılara imza atmış kadınlara kendilerini özel ve değerli hissettiren bir gün olduğunu ifade eden K.D, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kutsal polislik mesleğinde kadın-erkek ayrımı olmadığını vurgulayan K.D, verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve her konuda erkek meslektaşlarıyla yardımlaştıklarını kaydetti. Twitter

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