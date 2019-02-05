Kadın olmayı pahalı buldu eski cinsiyeti olan erkekliğe dönüyor

AMERİKA Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Alexander Veach 3 yıl önce kadın olmaya karar verdi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Alexander Veach, sadece epilasyon ve hormon tedavilerine binlerce dolar harcadı. Kadın olmayı çok pahalı bulan Veach tekrar eski cinsiyetine dönmeye karar verdi.
Daily Mail'de yer alan haberde; hayatını bir kadın olarak sürdürmek için epilasyon ve hormon tedavilerine 10 bin dolar harcayan Veach fikrini değiştirdiğini, kadın olmanın çok pahalı olduğunu açıkladı. Los Angeles'ta yaşayan 30 yaşındaki Veach, kullandığı hormon tedavileri, lazer epilasyon, göğüs büyütme operasyonu ve saç bakımına verdiği paranın çok fazla olduğunu kaydederek, tekrar erkek olmaya karar verdiğini söyledi.
Veach, şimdi her zamankinden daha mutlu olduğunu söylüyor ancak büyük göğüslerinden (jinekomasti) kurtulmak için çaba sarf ediyor.
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