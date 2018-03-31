Kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaklaşık 275 kilometre uzaklıkta bulunan Borovichi’de yaşandığı iddia edilen skandal, fotoğrafın kimliği belirsiz kişiler tarafından internete sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta, çevresi tarafından arkadaş canlısı ve saygın olarak tanımlanan 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova ile öğrencisi Valeria Fedorova bir yatakta öpüşürken görülüyor.

Fedorova, fotoğrafın photoshop kullanılarak değiştirildiğini savunurken, olayın ardından hem Irina hem de Valeria’nın sosyal medya hesaplarını kapadığı öğrenildi. Ibragimkhalimova’nın görev yaptığı okuldan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Öğretmene destek verilen mesajda, “Irina her zaman öğrencileriyle arkadaş olmayı başarmıştır” ifadeleri kullanıldı ve olayın şantaj olabileceği ifade edildi. Polis soruşturmasını sürdürüyor.