Kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

Rusya'da 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova isimli kadın öğretmenin, 18 yaşındaki kız öğrencisi Valeria Fedorova ile 1 sene evvel yaşadığı ilişkinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı. Öğrenci fotoğrafın photoshop ile değiştirildiğini öne sürerken, iki kadın da arkadaş olduklarını kabul etti.

Kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaklaşık 275 kilometre uzaklıkta bulunan Borovichi’de yaşandığı iddia edilen skandal, fotoğrafın kimliği belirsiz kişiler tarafından internete sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta, çevresi tarafından arkadaş canlısı ve saygın olarak tanımlanan 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova ile öğrencisi Valeria Fedorova bir yatakta öpüşürken görülüyor.

18
Kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

Fedorova, fotoğrafın photoshop kullanılarak değiştirildiğini savunurken, olayın ardından hem Irina hem de Valeria’nın sosyal medya hesaplarını kapadığı öğrenildi. Ibragimkhalimova’nın görev yaptığı okuldan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Öğretmene destek verilen mesajda, “Irina her zaman öğrencileriyle arkadaş olmayı başarmıştır” ifadeleri kullanıldı ve olayın şantaj olabileceği ifade edildi. Polis soruşturmasını sürdürüyor.

28
Kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

Öğretmen ve öğrencisinin yatakta öpüştüğü görüntüleri yayıncılık ilkesi gereği yayınlayamıyoruz.

38
Kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro