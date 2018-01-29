Kadın kayıp annesini buldu kardeşi öyle biri çıktı ki iğrenç!

Cinayet filmlerini veya içerisinde cinayet olan filmleri hep görüyoruz. Ancak gerçek hayatta filmlere bile konu olmamış bazı cinayetler yaşanmıyor değil. İşte birbirinden ilginç o cinayetler. Stephen Schap, Gregory Glover'ın (en yakın arkadaşı ve karısının sevgilisi) kafasını kesti. Kopan kafayı ise hastahanede yatan hamile karısına yolladı. Asıl bomba olay: Karısının hastahanede yatma sebebi ise sevgilisi Gregory Glover'dan hamile oluşuydu... Çok da uzak bir geçmiş değil... 1994 yılında Almanya'da yaşanan bu kan dondurucu olaydan sonra Stephen Schap hapse atıldı. Karısının (Diane Schap'ın) yaptığı açıklama; Stephen odaya girip kopardığı kafayı masaya koydu. Ve bana artık Gregory ile her gece beraber uyuyabileceğimi söyledi.
2011 yılında Angela eski kocasına -David- fake hesaptan arkadaşlık isteği atıp konuşmaya başladı. Konuşma sürecinde Angela, David'in kendisini öldürtme planları gibi bir sürü delil topladı. Ve David tutuklandı! 4 gün sonra, FBI'a yazılı verdiği ifadede şunlar yazıyordu; Konuştuğumun eski karım olduğunu biliyordum. Pozitif kanıt toplamak için ona yalan söyledim. Sonra dava tersine döndü. Ve çocuğun velayetini David aldı!
1989 yılında Patti ve David ilk çocuklarını kucaklarına aldı -Ryan. Zavallı çocuk bir çok hastalık geçirdi. Ve doktorlar en sonunda kanında şimdiye kadar görmedikleri donmayan bir bileşim gördüler. Bir gün geldi ve Ryan öldü. Bunun sorumlusunu ise babaları David sandılar. Ve masum baba hapse atıldı. Bu sırada Patti 2. çocuklarını doğurdu. Ve 2. çocuk da bir süre sonra aynı sebeple öldü. Baba David hapse girdikten 14 ay sonra serbest bırakıldı. Çünkü suçsuz olduğu anlaşıldı. Meğer bu bileşim nadir görülen genetik bir bozuklukmuş... Peki neymiş bu hastalık? Metilmalonik asidemi (MMA) nadir görülen genetik bir bozukluktur. Bu hastalıkla vücut proteinleri düzgünce parçalayamaz.
2001 yılında yarışmaya katılan Charles, karısı Diana sayesinde büyük ödülü alıp yarışmadan ayrılacaktı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Plana göre Charles soruların başında her şıkkı sesli okuyacaktı. Diana ise doğru cevaptan sonra öksürecekti. Ama planın ortaya çıkmasıyla sonuç acı verdi: 115 bin pound yasal ceza!
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