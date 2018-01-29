Kadın kayıp annesini buldu kardeşi öyle biri çıktı ki iğrenç!

1989 yılında Patti ve David ilk çocuklarını kucaklarına aldı -Ryan. Zavallı çocuk bir çok hastalık geçirdi. Ve doktorlar en sonunda kanında şimdiye kadar görmedikleri donmayan bir bileşim gördüler. Bir gün geldi ve Ryan öldü. Bunun sorumlusunu ise babaları David sandılar. Ve masum baba hapse atıldı. Bu sırada Patti 2. çocuklarını doğurdu. Ve 2. çocuk da bir süre sonra aynı sebeple öldü. Baba David hapse girdikten 14 ay sonra serbest bırakıldı. Çünkü suçsuz olduğu anlaşıldı. Meğer bu bileşim nadir görülen genetik bir bozuklukmuş... Peki neymiş bu hastalık? Metilmalonik asidemi (MMA) nadir görülen genetik bir bozukluktur. Bu hastalıkla vücut proteinleri düzgünce parçalayamaz.