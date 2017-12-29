Kadın hırsız yakayı böyle ele verdi!

MERSİN'de, hırsızlık girişiminde bulunan 4 kadın, kapı merceğine yerleştirilen kamera ile görüntülendi. Şüpheli kadınlardan 1'i yakalanırken, 3'ü aranıyor. Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacı ile apartmana giren 4 kadın, A.A.E.'ye ait eve girmek istedi. 2 kadın apartman içerisinde çevreyi gözetlerken, 2 kadın da bir süre uğraştıktan sonra evin kapısını açtı. Evin içerisinde para edebilecek değerli eşyalar arayan 2 kadın, bu sırada kapı merceğinde bulunan kamera tarafından görüntülendi.