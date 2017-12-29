Kadın hırsız yakayı böyle ele verdi!

Kadın hırsız yakayı böyle ele verdi!

MERSİN'de, hırsızlık girişiminde bulunan 4 kadın, kapı merceğine yerleştirilen kamera ile görüntülendi. Şüpheli kadınlardan 1'i yakalanırken, 3'ü aranıyor. Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacı ile apartmana giren 4 kadın, A.A.E.'ye ait eve girmek istedi. 2 kadın apartman içerisinde çevreyi gözetlerken, 2 kadın da bir süre uğraştıktan sonra evin kapısını açtı. Evin içerisinde para edebilecek değerli eşyalar arayan 2 kadın, bu sırada kapı merceğinde bulunan kamera tarafından görüntülendi.

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Kadın hırsız yakayı böyle ele verdi!

Evde eşya bulamayan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, evine hırsız girdiğini fark eden A.A.E. ise durumu polise bildirdi.

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Kadın hırsız yakayı böyle ele verdi!

Bunun üzerine evde inceleme yaparak çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı merceğine yerleştirilen kameraya incelemek üzere el koydu.

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Kadın hırsız yakayı böyle ele verdi!

Yapılan tespit çalışmalarının ardından şüphelilerden D.G. yakalanırken, diğer zanlıların M.G., K.G. ve D.G. her yerde aranıyor.

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