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Kadın hakim şok oldu! 5 yıllık eşinin herşeyi yalan çıktı

Kadın hakim şok oldu! 5 yıllık eşinin herşeyi yalan çıktı

Lise mezunu Remzi D. (29) Kendisini “TBMM avukatı” olarak tanıtarak insanları dolandırdı. 5 yıldır Remzi D. ile evli olan hakim D.D., eşinin dolandırıcı olduğunu anlayınca savcılığa gidip "Beni de kandırdı. Anladığım kadarıyla eşim dolandırıcıdır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 10:06 - Güncelleme: 19-04-2018 10:40

Kendisini “TBMM avukatı” olarak tanıtan ve hakkında dolandırıcılık davası açılan lise mezunu Remzi D.’den (29) 5 yıllık eşi hakim D.D. de şikayetçi oldu. D.D.'nin, eşi hakkında soruşturma açıldıktan sonra Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulunduğu anlaşıldı. 2013 yılından beri evli olduğu eşinin kendisini de kandırdığını öne süren D.D., "Anladığım kadarıyla eşim dolandırıcıdır" dedi.

Takvim'in haberine göre Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında Remzi D.'nin, çevresine kendisini önce Ankara Barosu'nda kayıtlı avukat, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM'de kadrolu avukat olarak tanıttığı belirtildi. Remzi D. inandırıcı olabilmek için internete avukat cübbeli fotoğrafını koydu. "TBMM Hukuk Müşaviri" sıfatı ile kartvizit bastırıp herkese dağıttı. "TBMM adına davacı vekili" yazan dava dilekçesi hazırladı. Sosyal medyada kendini avukat olarak sunuyor, çevresi de onu avukat sanıyordu. Sahte avukat Remzi D., avukat Buğra Keskin'e önce hemşeri olması sebebiyle yaklaşıp güvenini kazandı. İlerleyen günlerde bastırdığı kartvizitini gösterip, TBMM'de avukat/hukuk müşaviri olarak göreve başladığını söyledi.

HAYATI YALAN ÇIKTI... İyice güven sağlayıp irtibatını güçlendirdikten sonra Keskin'e bir gün, elinde çok karlı bir arsa alım satım işi olduğunu söyledi ve bu işte birlikte hareket etme teklifinde bulundu. Keskin de Remzi D.'ye bu iş için banka üzerinden toplam 423 bin lira gönderdi. Remzi D., parayı aldıktan sonra arsanın satım işlerini, ardından para aktarım işlemlerini bahane ederek Keskin'i bir süre oyaladı. Sonra da Keskin ile irtibatını kesti. Keskin'in şikayeti üzerine Remzi D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

MAHKEMEDE HERŞEYİ İTİRAF ETTİ... Ağır ceza mahkemesinde tutuksuz yargılanan Remzi D., savunmasında lise mezunu olduğunu, daha önce avukat yanında katiplik yaptığını, aynı zamanda arsa alım-satım işleri yaptığını söyledi. Remzi D. kendisinden şikayetçi olan Keskin'le de daha önce arsa işi yaptığını, bu konuda avukatlığı kullanmadığını, bir işte zarar edince Keskin'in kendisine ilamsız icra takibinde bulunduğunu öne sürdü.

BAROLAR BİRLİĞİ SEMİNERİNE AVUKAT OLARAK KATILMIŞ... Avukat kartvizitinin sorulması üzerine Remzi D., bu kartvizitleri kullanmadığını, evde durduğunu söyledi. Avukat cübbeli resimleri de arkadaşıyla anı için çektirdiğini ileri süren Remzi D., Türkiye Barolar Birliği'nin seminerine avukat olarak kayıt yaptırmasını ise "İnternetten başvurdum, avukat olarak kaydımı yapmışlar" diye savundu.

EŞİM DOLANDIRICI... D.D.'nin, eşi Remzi D. hakkında soruşturma açıldıktan sonra Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulunduğu anlaşıldı. 2013 yılından beri evli olduğu eşinin kendisini de kandırdığını öne süren D.D., "Anladığım kadarıyla eşim dolandırıcıdır" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • ADANALI 19 Nisan 2018 11:47 BÖYLE HAKİMLER TÜRKİYEDE ADALET DAĞITIYOR YA İNANILIR GİBİ DEĞİL YA SAFTİRİKMİSİN SEN NASIL HAKİM OLDUN

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