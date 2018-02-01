Kadın evsiz adamı yemeğe davet etti dakikalar sonra olanlar...

Adam elinde ne kadar bozuk para varsa hepsini çıkarmış sayıyordu. Belli ki restorandan bir şeyler alacaktı ve parasını denkleştirmeye çalışıyordu. Ancak belli ki parasını denkleştirememişti. Adamın yanına gittim konuşmak istedim ancak pek konuşma taraftarı değildi. Hatta kendisini süper sinir bozucu olarak tanımlıyordu. Neyse ki adının Chris olduğunu öğrendim. Hemen gidip çörek ve kahve alıp masama davet ettim. Adam bunun karşısında şok oldu ve sonra kabul etti.'