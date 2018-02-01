Kadın evsiz adamı yemeğe davet etti dakikalar sonra olanlar...

Kadın evsiz adamı yemeğe davet etti dakikalar sonra olanlar...

Bir sabah kahvaltı etmek için bir restorana girdiniz. O sırada bir evsiz gördünüz ne yapardınız? Onunlar karşılıklı kahvaltı eder miydiniz? İtiraf edelim birçoğumuz yanlarından geçip gidiyoruz. Ama Casey öyle yapmadı... Üniversite öğrencisi olan Casey Fischer, evsiz bir adamla yaşadıklarını şöyle anlattı.

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Kadın evsiz adamı yemeğe davet etti dakikalar sonra olanlar...

'Bir sabah kahve almak ve kahvaltı etmek için bir fast-food restoranına gittim. Tam dükkana girerken şarkı söyleyen ve bozuk para toplayan bir adam gördüm. Yanından geçtim kahve alıp bir masaya oturdum. Daha sonra evsiz adamın elinde bir şeylerle restorana doğru geldiğini gördüm.

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Kadın evsiz adamı yemeğe davet etti dakikalar sonra olanlar...

Adam elinde ne kadar bozuk para varsa hepsini çıkarmış sayıyordu. Belli ki restorandan bir şeyler alacaktı ve parasını denkleştirmeye çalışıyordu. Ancak belli ki parasını denkleştirememişti. Adamın yanına gittim konuşmak istedim ancak pek konuşma taraftarı değildi. Hatta kendisini süper sinir bozucu olarak tanımlıyordu. Neyse ki adının Chris olduğunu öğrendim. Hemen gidip çörek ve kahve alıp masama davet ettim. Adam bunun karşısında şok oldu ve sonra kabul etti.'

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Kadın evsiz adamı yemeğe davet etti dakikalar sonra olanlar...

Masaya oturduktan sonra tüm hayat hikayesini anlattı. Evsiz babasını hiç tanımadığını, sokakta başlamaya başlamasının nedeninin uyuşturucu kullanmak olduğunu ve yaptığı bu hatadan dolayı kendisinden nefret ettiğini itiraf etti.

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