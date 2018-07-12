Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin bu hali sizi şoke edecek!

İŞTE O FOTOĞRAF; Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde canlandırdığı Bahar karakteri ile oyunculukta devleşen Özge Özpirinçci'nin bu hali çok şaşırttı. Yorgun ve dalgın görüntülenen Özge Özpirinçci, önceki gün makyajsız fotoğrafını paylaşmıştı.