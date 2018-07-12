Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin bu hali sizi şoke edecek!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin Bahar'ı, Özge Özpirinçci'nin son halini görenler şaşkınlığa uğradı. Genç yaşına rağmen hayli yorgun ve tükenmiş görünen Özge Özpirinçci'nin bu halleri, Kadın dizisine bağlandı. İşte Özge Özpirinçci'nin son hali.
Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci, kahve içerken görüntülendi. Makyajsız haliyle objektiflere yakalanan oyuncunun fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Doğallığıyla dikket çeken Özge Özpirinçci'nin son hali hayranlarını şaşırttı ve üzdü.
İŞTE O FOTOĞRAF; Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde canlandırdığı Bahar karakteri ile oyunculukta devleşen Özge Özpirinçci'nin bu hali çok şaşırttı. Yorgun ve dalgın görüntülenen Özge Özpirinçci, önceki gün makyajsız fotoğrafını paylaşmıştı.
KADIN YIPRATTI; Özge Özpirinçci'nin hayranları bu halinin diziden dolayı yıprandığı yorumlarını yaptı.
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