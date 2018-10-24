Kadın dizisinde Sarp'ın çocuklarıyla ağlatan kavuşma sahnesi!

Salı günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden bu yana oyuncuları ve oyunculuklarıyla ekranlarda hayranlık uyandıran “Kadın” dizisinin son bölümde, beklenen kavuşma gerçekleşti.

KADIN 36. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kadın 36.son Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Yayınlanan son bölümde sabırsızlıkla beklenen o an geliyor. Sarp, çocuklarına kavuşuyor. Suat'ı döven Sarp, ‘Karım Bahar nerede' diye haykırıyor. Arif'in engellemeleri, Yeliz'in çocukları arka kapıdan çıkarması da yetersiz kalıyor. Sarp, Enver'le yüzleşiyor çocuklarının yaşadığını gözyaşları içinde öğreniyor. Nisan ve Doruk’la kavuşan Sarp da çocuklar da çok mutlu ama Bahar'ı bekleyen yeni tehlikeden habersizler. Suat, Sarp ile Bahar'ı ayırmak için korkunç bir plan yapıyor.