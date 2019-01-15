Kadın dizisinde ceset şoku Kim ölecek diziden ayrılan isim...

FOX TV ekranlarında salı gününün yıldızı olan Kadın dizisinde bu hafta yer yerinden oynayacak. 46. bölüm fragmanı yayınlanan dizi yeni bölümü ile izleyici şok edecek! Peki Kadın dizisinin 46. yeni bölümü ne zaman, neler olacak, kim öldü, diziden kim ayrılacak?

FOX TV ekranlarında salı gününün yıldızı olan Kadın dizisinde bu hafta yer yerinden oynayacak. 46. bölüm fragmanı yayınlanan dizi yeni bölümününde yayın tarihi belli oldu. Bilindiği üzere reklam anlaşmaları sebebiyle diziler 3 hafta boyunca yayınlanmayacaktı. Başta EDHO olmak üzere diğer dizilerin yeni bölüm fragmanları da gelmeye başladı. 45. bölüm ile 2018 yılının son bölümünü ekranlara getiren dizide heyecan dolu dakikalar yaşandı. Kadın'ın yeni bölümü 22 Ocak'ta FOX TV ekranlarında hayranları ile buluşacak. Twitter

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FOX TV ekranlarında salı günü yayınlanan Kadın dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın 46. bölüm fragmanı olay oldu. Sıkı rakiplerine rağmen reyting listelerinde zirveyi kimseye bırakmayan Kadın dizisinde başrol oyuncularında biri veda edecek. Nezir’in adamları birisini vurdu. Vurulan büyük ihtimal Hatice oldu. Hatice ölecek mi sorusu ise en çok sorulan soruların başında geliyor. Bennu Yıldırımlar diziden ayrılacak mı? Twitter

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Başrollerinde Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Feyyaz Duman ve Seray Kaya gibi güçlü isimlerin olduğu dizinin yeni bölümünde nefesler tutulacak. Kadın 46. bölüm fragmanında Bahar'ın evinden bir ceset çıkarılıyor. Bahar'ın evinden çıkarılan ceset kimin? Herkes bunu merak ediyor. Twitter

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