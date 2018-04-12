Kadın dizisi setinde olay seti bastı Şirin'i canlandıran Seray Kaya'ya saldırdı

Fox TV'nin bu yıl ki en büyük sürprizlerinden biri olan Kadın dizisinin fırtınası dinecek gibi görünmüyor. Kocası Sarp'ı kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesi veren Bahar'ın hikayesinin anlatıldığı Kadın dizisi, salı akşamları Mehmed Bir Cihan Fatihi, Ufak Tefek Cinayetler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dişli rakiplerine pabuç bırakmadan, hem total hem ab hem de abc reyting sonuçlarında lider olarak yayın hayatını sürdürüyor.

Seray Kaya, “yeni neslin “Erol Taş’ı” olarak görülürken zaman zaman kötü muameleyle de karşılaştığını sölüyor. Hatta bir gün bir kişi seti basıp hesap sormuş. Seray Kaya, Şirin karakteri ile başına daha çok iş alacak gibi.

Seray Kaya olayı şöyle anlatıyor: “Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz diyenler oluyor, hemen ardından da ‘Ama çok tatlısın’ diyorlar. Sette başıma çok ilginç bir olay geldi, sanırım hiç unutamayacağım. Çekim sırasında bir hanımefendi yanıma geldi. ‘Bu rolü seçmek için çok düşündün mü?’ dedi. ‘Severek kabul ettim’ dedim. ‘Şirin’i seviyorsunuz yani öyle mi?’ diye ısrar etti. Bana inatla hesap sordu. Ekip arkadaşlarım bile çok şaşırdı. Ardından ‘Biraz iyi olmayı deneyin’ dedi ve gitti. Şirin’le ilgili iyi bir şey duymadım henüz. Erol Taş ile kıyaslanıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yeni jenerasyonun Erol Taş’ı benim.”