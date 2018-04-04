Kadın dizisi izleyici çıldırttı 'Bizimle dalga geçtiniz yeter!'

FOX TV ekranlarının bu sezon büyük bir sürprize imza atan dizisi Kadın, 23.son bölümü ile tüm eleştiri oklarını üzerine çekti. İzleyici Kadın dizisini reyting sonuçlarında zirveye çıkardı ancak çıldırttı. Sosyal medyada tepki gittikçe büyüyor.

Kocası Sarp kaybolduktan sonra tüm zorluklara karşı, iki çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren Bahar’ın hikayesini anlatan, Japonya'nın The Woman dizisinden uyarlama Salı akşamlarının gözde yapımlarından Kadın dizisi haftaladır reytinglerde zirveyi kimselere bırakmıyor. Ancak Kadın dizisi böyle giderse yerini Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne kaptıracağa benziyor. Orjinal dizisinin sadece 13 bölüm sürmesi ve senaryonun devam etmeyecek olması zaten final dedikodularının yayılmasına neden olmuştu. Twitter

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FOX TV’nin çok sevilen dizisi Kadın’ın dün akşam ekranlara gelen 23. bölümü, izleyenleri kızdırdı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizide, olayların hiç ilerlememesi izleyenlerin tepki göstermesine neden oldu.





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23. bölüm fragmanında Sarp’la Şirin’in karşılaştığını görüp heyecanlanan izleyenler, bu sahnenin final sahnesi olmasına da kayda değer bir olay olmamasına da bir hayli sinirlendi.



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