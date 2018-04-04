Kadın dizisi izleyici çıldırttı 'Bizimle dalga geçtiniz yeter!'

FOX TV ekranlarının bu sezon büyük bir sürprize imza atan dizisi Kadın, 23.son bölümü ile tüm eleştiri oklarını üzerine çekti. İzleyici Kadın dizisini reyting sonuçlarında zirveye çıkardı ancak çıldırttı. Sosyal medyada tepki gittikçe büyüyor.

Kadın dizisi izleyici çıldırttı 'Bizimle dalga geçtiniz yeter!'

Kocası Sarp kaybolduktan sonra tüm zorluklara karşı, iki çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren Bahar’ın hikayesini anlatan, Japonya'nın The Woman dizisinden uyarlama Salı akşamlarının gözde yapımlarından Kadın dizisi haftaladır reytinglerde zirveyi kimselere bırakmıyor. Ancak Kadın dizisi böyle giderse yerini Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne kaptıracağa benziyor. Orjinal dizisinin sadece 13 bölüm sürmesi ve senaryonun devam etmeyecek olması zaten final dedikodularının yayılmasına neden olmuştu.

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Kadın dizisi izleyici çıldırttı 'Bizimle dalga geçtiniz yeter!'

FOX TV’nin çok sevilen dizisi Kadın’ın dün akşam ekranlara gelen 23. bölümü, izleyenleri kızdırdı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizide, olayların hiç ilerlememesi izleyenlerin tepki göstermesine neden oldu.


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Kadın dizisi izleyici çıldırttı 'Bizimle dalga geçtiniz yeter!'

23. bölüm fragmanında Sarp’la Şirin’in karşılaştığını görüp heyecanlanan izleyenler, bu sahnenin final sahnesi olmasına da kayda değer bir olay olmamasına da bir hayli sinirlendi.

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Kadın dizisi izleyici çıldırttı 'Bizimle dalga geçtiniz yeter!'

İzleyenler bu konu için; “Fragmanı izlesek yetecek!”, “Amma uzattınız yahu!”, “Hakikaten çok uzadı sıkıcı olmaya başladı!”, “Resmen bizim dalga geçtiniz!”, “Sakız gibi uzadı bu Sarp konusu!”, “Bahar’ın ayakkabı bağlama sahnesini bile çekmişsiniz sahne doldurmak için!”, “Artık fragmandan takip ediyorum, daha mantıklı oldu!” gibi yorumlar yaptılar.

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