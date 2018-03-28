Kadın dizisi 22. bölüme damga vuran dayak sahnesi

FOX TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın’ın dün akşam ekranlara gelen 22. bölümü dayak sahneleriyle gündeme bomba gibi düştü.Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizide, Bahar’ın Şirin’den hesap sormaya gitmesi herkesi adeta mest etmişti.

Sarp’ın telefonundaki o kadının Şirin olduğunu öğrenen Bahar bunun nasıl olduğunu merak ederken, Şirin’i bulmak için yanıp tutuşuyordu.

Şirin’i bulan ve ondan hesap sormaya çalışan Bahar’ı hastalığından faydalanıp döven hatta yerlerde tekmeleyen Şirin’e herkes çok kızmıştı.

Bahar’ın üzgün bir şekilde bunu Ceyda’ya anlatmasına izleyenlerin yüreği dayanmazken, Ceyda ve Yeliz’in arkadaşlarının intikamını almaya gitmesi herkesin içinin yağlarını eritti. Şirin’i evlerine gidip bir güzel döven Ceyda ve Yeliz, gönüllerin kahramanı oldu.