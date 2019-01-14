Kadın bir anlık korkuyla yere yığıldı

Florida'da bulunan Universal Studios Orlando Tema Parkı'nda bulunan yapay dinozorlarla fotoğraf çekilen ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşıyor. Bir kadın çok gerçekçi görünen dinozorun önünde poz vermek isterken, dinozorun ona doğru hareket etmesiyle bir anda korkup yere düşüyor.

Çekimser bir şekilde poz vermeye gidip ardından da korkan kadının o anları kameraya yansıyor. Universal Studios'un Orlando'daki tema parkı, kendi filmlerindeki figürlerin özel kaplamalı ve hareketli olarak tasarlanmış örneklerinin sergilendiği yer olarak biliniyor.