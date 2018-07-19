Kadın bir anda metroda soyunmaya başladı yolcular afallayıp kaldı

İşe giderken metroya bindiğinizi ve metroda bir anda bir kadının soyunmaya başladığını düşünün. Sizce neler olabilir? Birazdan göreceğiniz görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce izleme rakamını aştı. Bir anda soyunmaya başlayan kadın ve çevresindekilerin tepkisi gerçekten inanılmaz.

Kadın bir anda metroda soyunmaya başladı yolcular afallayıp kaldı

İşe giderken metroya bindiğinizi ve metroda bir anda bir kadının soyunmaya başladığını düşünün. Sizce neler olabilir? Birazdan göreceğiniz görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce izleme rakamını aştı. Bir anda soyunmaya başlayan kadın ve çevresindekilerin tepkisi gerçekten inanılmaz.

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Kadın bir anda metroda soyunmaya başladı yolcular afallayıp kaldı

Metroda sabah saatleri. Sabah mahmurluğunu atamamış yolcular işe gidiyor. Kapı kenarında ayakta duran bir kadın yolcu ise, kimsenin beklemediği bir şey yapıyor. Birden soyunmaya başlıyor. Hem de evindeymiş gibi.



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Kadın bir anda metroda soyunmaya başladı yolcular afallayıp kaldı

Sağa sola sallanan kadın, bir anda üstsüz kalıyor ve metrodaki yolcular afallıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kimliği bilinmeyen kadın, üstüne üstlük karşı pencereden nasıl göründüğünü kontrol ediyor.



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Kadın bir anda metroda soyunmaya başladı yolcular afallayıp kaldı

Bu sırada diğer yolcular kadına bakmamaya çalışıyor. New York'un ünlü metrosunda çekilen görüntüler, sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. Manhattan'a doğru giden araçtaki kadını bir başka yolcu videoya aldı.


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