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Kadın avukatın kıyafetini eleştiren erkek avukata Yargıtay'dan kötü haber

Kadın avukatın kıyafetini eleştiren erkek avukata Yargıtay'dan kötü haber

İstanbul'da kadın avukat K.B'ye 'neden bu kadar dar ve açık şeyler giyiniyorsun, kıçın başın her yerin ortada’ diyen ve fiziksel tacizde bulunan erkek avukat M.E. için mahkemenin verdiği beraat kararı yargıtay engeline takıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 14:39 - Güncelleme: 16-01-2019 14:39

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; İstanbul’da avukat olarak görev yapan K.B. müvekkilini temsilen apartman yönetim toplantısına katıldı. Toplantının bitiminde erkek avukat M.E. kadın avukat K.B.’nin yanına gelerek, “Neden bu kadar dar giyiniyorsun, kıçın başın her yerin ortada” diyerek önce sözle, daha sonra da kalçasını avuçlayarak eliyle vurdu.

Kadın avukat S.B. “basit cinsel saldırı” suçu işlendiği iddiasıyla avukat M.E. hakkında suç duyurusunda bulundu. M.E. savunmasında, “Ben kendisine tamamen babacan bir tavırla ‘yavrum neden bu kadar açık giyiniyorsun’ dedim. Kalçasına ellemedim” dedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ: İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, “Basit cinsel saldırı” suçunun oluşması için, cinsel saldırının cinsel duyguları tatmine yönelik şehevi nitelikte ve cinsel amaçlı davranışların olması gerektiğini belirterek beraat kararı verdi.

Mahkeme, gerekçeli kararında, sanığın “Yavrum neden bu kadar açık giyiniyorsun” sözlerinden dolayı müdahilden özür dilediğini, K.B. adlı kadın avukatın kalçasını avuçlamadığını ve bu nedenle sanığın davranışının cinsel davranış olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ: K.B.'nin çıkan kararı temyiz etmesi üzerine yüreklere su serpen olay Yargıtay'da yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ernalbant, mahkemenin kararının bozulmasını istedi.

Ernalbant, bozma tebliğnamesinde, “Mağdura ‘Yavrum sen neden bu kadar dar ve açık şeyler giyiniyorsun, kıçın başın her yerin ortada’ dediği ve Mahkemenin de bu şekilde kabul ettiği eylem cinsel taciz suçunu oluşturur. Sanığın beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır” görüşünü yazdı.

M.E YENİDEN YARGILANABİLİR: Şu anda ise dosyanın , Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin önünde olduğu ve daire, Başsavcılığın görüşü doğrultusunda bozma hükmü kurarsa avukat M.E.'nin yeniden yargılanacağı öğrenildi. 

Öte yandan karar, Başsavcılığın tebliğnamesi doğrultusunda kesinleşirse artık kadınların giydiği kıyafetlere ilişkin cinsel yorumlar yapmak ‘cinsel taciz’ sayılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • okkeş 16 Ocak 2019 15:24 mahkemeler bile birbiri ile çelişiyor. ve son sözü 'ben sizin ağanızam lo, ben ne dersem o olir' diyen bir sistem var

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