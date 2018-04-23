Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Rudaw'ın haberine göre seçim propagandasının başladığı ilk günlerde El Macatim aşiretinden olan bir gencin, kadın adayın afişini öpen ve hakaret eden görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Hedba el Hesnawi’nin afişini öpüp, hakaret eden gencin çektiği videoda, “Eğer sana oy vermezsem, annem ve babama lanet olsun. Şu dudakların güzelliğine maşallah, maşallah” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Kadın aday Hedba el Hesnawi’nin aşireti, genci kendilerine teslim edilmesi karşılığında EL Macatim aşiretine 40 milyon dinar (33 bin dolar) para talep ettiği ifade ediliyor.

Hedba el Hesnawi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: “Bazıları seçime gölge düşürmek için söz konusu genci kışkırtarak yönlendirmiş.” Ancak daha sonra aileler olayın parayla çözüldüğünü açıkladı. Gencin ailesi medya üzerinden vekil adayından özür diledi. Hedba Hesnawi son olarak, “Bana karşı yapılanlara rağmen ben yoluma devam ediyorum. Kanunu bilmeyenlere kanunu öğreteceğiz” açıklamasında bulundu.