Kadın 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Hatice Sarp'ın yaşadığını öğrendi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi izleyicinin gözdesi, reytinglerin de tepesinden düşmüyor dişli rakiplerine karşı. Kadın 27.son bölümde Şirin'in annesi Hatice'ye Sarp itirafı sonrası, Hatice Şirin'e inandı mı,, şimdi ne olacak herkes merak ediyor. Kadın 27.son bölüm ardından Kadın 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Kadın 27.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Kadın 28.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 27.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir.

Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir. Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır...

KADIN 28.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.