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Kadın 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Şirin Sarp'a gerçekleri söyledi mi

Kadın 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Şirin Sarp'a gerçekleri söyledi mi

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kadın 26.son bölümü ile merak içinde bıraktı. Şirin, Sarp'a Bahar ve çocukların yaşadığını söyledi mi? Kadın 26.son bölüm ardından Kadın 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kadın 27.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 12:43 - Güncelleme: 24-04-2018 12:43

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi izleyicinin gözdesi, reytinglerin de tepesinden düşmüyor dişli rakiplerine karşı. Kadın 26.son bölümde Şirin, Sarp'a gerçekten Bahar ve çocukların yaşadığını söyledi mi izleyici bunun merakında. Kadın 26.son bölüm ardından Kadı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Kadın 26.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Kadın 27.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 26.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Hatice ve Enver’den uygun iliğin bulunduğunu öğrenen Bahar hayatının en mutlu günlerinden birini yaşar. Uygun iliğin Şirin’in iliği olduğundan habersiz bu güzel haberi herkesle paylaşır. Sarp’ın Şirin’e olan nefretinin en büyük sebebinin Bahar, Nisan ve Doruk’un ölümü olduğunu düşünen Şirin, Sarp’ı bulmak ve ona gerçekleri söylemek için elinden geleni yapar.

Levent’in zaafından yararlanan Şirin, Levent’i kullanarak Sarp’ın yeni kimliğine ulaşır. Tüm olanların Suat’ın kulağına gitmesi üzerine ise Suat’ın yeni bir hamlesi olacaktır...

KADIN 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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