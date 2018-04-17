Kadın 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Bahar ve Sarp karşılaşır mı

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kadın dizisi 25.son bölümü ile Bahar ve Sarp'ın karşılaşmalarına bir adım daha yaklaştı. Sarp, artık bir şeylerden daha çok şüpheleniyor. Kadın 25.son bölüm ardından Kadın 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Kadın 25.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Kadın 26.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

KADIN 25.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır... Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 26.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI; Kadın 26.yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan 25.bölümden hemen sonra haberimizde olacak.