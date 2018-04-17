  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kadın 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Bahar ve Sarp karşılaşır mı

Kadın 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Bahar ve Sarp karşılaşır mı

Fox TV'nin salı akşamları izleyicinin birinci yaptığı dizisi Kadın 25.son bölümde kafa karıştıran gelişmeler yaşandı. SArp, Bahar'ın yaşadığını mı düşünüyor? Kadın 25.son bölüm ardından Kadın 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kadın 26.yeni bölüm fragmanı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 12:52 - Güncelleme: 17-04-2018 12:52

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kadın dizisi 25.son bölümü ile Bahar ve Sarp'ın karşılaşmalarına bir adım daha yaklaştı. Sarp, artık bir şeylerden daha çok şüpheleniyor. Kadın 25.son bölüm ardından Kadın 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Kadın 25.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Kadın 26.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

KADIN 25.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Pırıl ve Suat’ın gizli gizli konuştuğunu duyan Alp’in duydukları hiç hoşuna gitmeyecektir. Artık yönlendirilmekten ve hayatına karışılmasından sıkılan Alp’in Suat ve Pırıl’a karşı bir planı vardır. Şirin ise Alp ile karşılaştıktan sonra aldığı tehditlere rağmen bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

Şirin’in iliğinin Bahar’a uyduğunu öğrenen Hatice ve Enver buna hem çok sevinir, hem de bir yandan düşüncelidir. Çünkü hem Şirin’i hem de Bahar’ı ilik nakli için ikna etmek hiç kolay olmayacaktır... Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 26.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI; Kadın 26.yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan 25.bölümden hemen sonra haberimizde olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kadın 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Bahar ve Sarp karşılaşır mı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro