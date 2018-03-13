Kadın 21.yeni bölüm fragmanında Şirin ve Bahar karşı karşıya

Fox TV'nin sürpriz dizisi Kadın, her yeni bölümü ile merak uyandırıyor. Birbiri ardından birçok gizemin içerisinde bulunduran Kadın dizisinde ileri ki bölümler izleyiciyi neler bekliyor izleyip göreceğiz. Kadın 20.son bölümü bu gizeme ilk adım attığımız bölümlerden biri olabilir. Sarp'ın pek bir şey hatırlamadığı ortaya çıkmıştı ancak görünen o ki Pırıl'ın oyunu bozulacak. Kadın 20.son bölümde neler oldu... Kadın 20.son bölümün ardından izleyicinin merakla beklediği Kadın 21.yeni bölüm fragmanı da geldi hemen. Hadi gelin önce Kadın 20.son bölümde neler olmuş bir bakalım hemen ardından Kadın 21.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

KADIN 20.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Pırıl, Suat’ın evinde Jülide’yi gördükten sonra ne yapacağını bilemez. Hatice ise Şirin’i Bahar’a ilik vermek için ikna etmeye çalışmaktadır. Enver’in eve dönmemesini hazmedemeyen Şirin, ilik verme olayını kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapar. Ceyda, oğlu ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığından sonra kolay kolay toparlanamaz. Bahar’ın bu süreçte hastalığı yüzünden ağrıları iyice artmaya başlar. Belli etmek istemese de bu ağrılar onu çok zorlamaya başlamıştır. Musa’nın Jale ile yaşadığı ayrılık sürecinde ise bir planı vardır.

KADIN 21.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI; henüz değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz burada sizlerle olacak.