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Kadın 20.yeni bölüm fragmanında Şirin Bahar için insafa gelecek mi

Kadın 20.yeni bölüm fragmanında Şirin Bahar için insafa gelecek mi

FOX TV'nin en çok izlenen dizisi Kadın 19.son bölümü ile salı akşamı yayınlandı. Kadın'ın 19.son bölümünün hemen ardından Kadın 20.yeni bölüm fragmanı ve önizlemesi aranıyor. Kadın 20.yeni bölüm fragmanı geldi. İşte Kadın 20.yeni bölüm detayları...

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 16:00 - Güncelleme: 06-03-2018 16:00

Bahar'ın kocası Sarp'ın ölümünden sonra hayatta kalma hikayesinin anlatıldığı, Güney Kore uyarlaması FOX TV dizisi Kadın'ın 19.son bölümü yayınlandı. Her bölümündeki sürprizlerle izleyiciyi şaşırtan Kadın 19.son bölümünün ardından diziyi seyredenler hemen Kadın 20.yeni bölüm fragmanı ve önizlemesini aramaya başladı. Kadın 19.son bölmün ardından gelen Kadın 20.yeni bölüm fragmanı Şirin'den bir kez daha nefret etmemizi sağlayacak türden. Peki Sarp, Bahar'a geri dönecek mi, tüm bu soruların cevabı Kadın 20.yeni bölümde. Kadın 20.yeni bölümü ile 13 Şubat akşamı saat 20.00'de FOX TV'de. Hadi gelin Kadın 19.son bölümde neler yaşanmış göz atalım.

KADIN 19.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Şirin’in yalanlarına daha fazla katlanamayan Hatice, Şirin ile ilgilenmemeye başlar. Bu durumdan rahatsız olan Şirin ise ne yapacağını bilemez. Her şey için Şirin’i suçlamaya başlayan Hatice, Şirin’in Bahar’a ilik vermesini ister. Bahar’dan nefret eden Şirin ise bunu asla kabul etmez. Jale, Bahar’ın hastalığının daha fazla ilerlememesi için de bir an önce bu ilik verme olayını halletmek istemektedir. Bahar’ın mahalleye dönmesi ise Arif ile Bahar’ı yakınlaştırmaya başlar...

Öte yandan Sarp'ın yeni hayatı hakkında her geçen gün farklı sürprizler açığa çıkıyor. Sarp'ın Pırıl ile olan birlikteliğinden iki çocuğu daha ortaya çıktı. Bu gelişme izleyenleri şoke edecek.

KADIN 20.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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