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Kadın 18.yeni bölüm fragmanı yayınladı bu sefer kaybeden Şirin!

Kadın 18.yeni bölüm fragmanı yayınladı bu sefer kaybeden Şirin!

Kadın 17.son bölümü ile izleyiciyi merak içinde bıraktı. Herkesin gıcık olduğu Şirin, bu kez kaybeden tarafta mazlum rolüne bürünse bile. Kadın 17.son bölümünden sonra izleyici Kadın 18.yeni bölüm fragmanını aramay koyuldu. Kadın 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı peki Kadın 17.son bölümde neler oldu?

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 16:00 - Güncelleme: 20-02-2018 16:00

Allah kimseye üvey veya öz Şirin gibi bir kardeş vermesin. Tam olarak dünyadaki bir imtihan olarak sayılabilir... Kocası Sarp öldükten sonra hayatta kalma savaşı veren Bahar'ın hikayesinin anlatıldığı, Güney Kore yapımı 'Woman' adlı diziden uyarlama olan Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, yayınlanan 17.son bölümü ile izleyiciyi merak içerisinde bıraktı. Hal böyle olunca Kadın dizisi izleyicileri hemen 'Kadın 18.yeni bölüm fragmanı' ve 'Kadın yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Kadın 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama önce gelin Kadın 17.son bölümde neler yaşanmış bir ona bakıp ardından Kadın 18.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

KADIN 17.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI; Şirin yüzünden Bahar’ın evden gitmesini isteyen Hatice, Bahar’ın tepkisi karşısında ne yapacağını bilemez ve utanır. Şirin’in yalanlarından sıkılan Enver ise Hikmet’ten öğrendiklerinden sonra Şirin’e olan öfkesine engel olamaz. Enver, artık Şirin’in hiçbir söylediğine inanmamaya karar verir ve Şirin ile arasına mesafe koyar. Bahar’ın her kötü gününde yanında olan Arif’in, bu kez Bahar’ın yanında olmasına ihtiyacı vardır. Bu kötü olay ise Bahar ve Arif’i biraz daha yakınlaştırır. Şirin tüm olanlardan sonra söylediği yalanları düzeltmek yerine bir hamle daha yapar. Bunun farkına varan Enver, Şirin’in değil Bahar’ın yanında olmaya karar verir. Ve Bahar evi terk ederken Enver de onlar birlikte gitme kararı alacaktır. Eski evine dönmeye karar veren Bahar’ı ise zor günler beklemektedir. Kadın 18.yeni bölümü ile 27 Şubat Salı saat 20.00'de Fox TV'de!

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