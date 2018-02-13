  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kadın 17.yeni bölüm fragmanında büyük şok Şirin fena patladı

Kadın 17.yeni bölüm fragmanında büyük şok Şirin fena patladı

Kadın 16.son bölümü yayınlandı. Şirin'in planı tam tıkır tıkır işlerken babası Terzi Enver tüm gerçeği öğrendi.Peki şimdi ne olacak? Diziden hemen sonra izleyiciler harıl harıl Kadın 17.yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Kadın 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte tüm detaylar...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-02-2018 17:00 - Güncelleme: 13-02-2018 17:00

FOX TV'nin salı akşamları reytinglerde zirveye oynayan Kadın dizisinin16.son bölümü yayınlandı. Kadın dizisinin gelmiş geçmiş en heyecanlı bölümlerinden biri olan 16.son bölümde işler gerçekten fena kızıştı. Neredeyse tüm izleyiciler Şirin'den nefret ederken bu nefret kat be kat arttı. Bahar ise annesine unutulmaz bir ders verdi. Sarp kiminle birlikte, neden kaçıyor? Devam bu soruları sorduğumuz dizi bu sorularla bir süre devam edecek ve izleyiciyi merak içerisinde bırakacak gibi görünyür. Kadın 16.son bölümün ardından izleyiciler hemen 'Kadın 17.yeni bölüm fragmanı' ve 'Kadın yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Ama önce Kadın 16.son bölümde neler yaşanmış ona bir bakıp ardından Kadın 17.yeni bölüm fragmanını izleyelim. 

KADIN 16.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Şirin'e Terzi Enver çalımı... Geçtiğimiz bölümde ortadan kaybolan Şirin, evine geri geldi. Annesi Hatice ve Terzi Enver harıl harıl onu arıyorlardı. Ancak Şirin eve geldiğinde darp görmüş bir haldeydi ve Hatice zaten Şirin'in kaybolmasından sorumlu tuttuğu Bahar'ın evden gitmesini istedi. Hatice'nin seçimine cevabı Bahar soyunarak verdi. Öte yandan Sarp kaçıyor ancak günün gün ediyor. Bu işin sonu nereye varacak? 

KADIN 17.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada sizlerle olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kadın 17.yeni bölüm fragmanında büyük şok Şirin fena patladı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat