Kadın 17.yeni bölüm fragmanında büyük şok Şirin fena patladı

FOX TV'nin salı akşamları reytinglerde zirveye oynayan Kadın dizisinin16.son bölümü yayınlandı. Kadın dizisinin gelmiş geçmiş en heyecanlı bölümlerinden biri olan 16.son bölümde işler gerçekten fena kızıştı. Neredeyse tüm izleyiciler Şirin'den nefret ederken bu nefret kat be kat arttı. Bahar ise annesine unutulmaz bir ders verdi. Sarp kiminle birlikte, neden kaçıyor? Devam bu soruları sorduğumuz dizi bu sorularla bir süre devam edecek ve izleyiciyi merak içerisinde bırakacak gibi görünyür. Kadın 16.son bölümün ardından izleyiciler hemen 'Kadın 17.yeni bölüm fragmanı' ve 'Kadın yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Ama önce Kadın 16.son bölümde neler yaşanmış ona bir bakıp ardından Kadın 17.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

KADIN 16.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Şirin'e Terzi Enver çalımı... Geçtiğimiz bölümde ortadan kaybolan Şirin, evine geri geldi. Annesi Hatice ve Terzi Enver harıl harıl onu arıyorlardı. Ancak Şirin eve geldiğinde darp görmüş bir haldeydi ve Hatice zaten Şirin'in kaybolmasından sorumlu tuttuğu Bahar'ın evden gitmesini istedi. Hatice'nin seçimine cevabı Bahar soyunarak verdi. Öte yandan Sarp kaçıyor ancak günün gün ediyor. Bu işin sonu nereye varacak?

KADIN 17.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada sizlerle olacak.