Kadın 14.yeni bölüm fragmanı Bahar gerçekleri öğrenecek mi?

Fox Tv'de salı günleri ekrana gelen ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dram yüklü dizi Kadın ilgiyle takip ediliyor. Şirin ve Bahar arasında yaşanan gerilim sonrası Kadın 14.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Kadın 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı günleri reytinglerde iyi sonuçlar elde eden ve yükselişe geçen Kadın dizisi yayınlanan son bölümde Şirin yine planlarına devam ediyor. Ablasından intikam almak için her yolu deneyen Şirin ve Sarp arasında geçenler Bahar tarafından öğrenilecek mi merak konusu oldu. Aynı zamanda telefonun Enver tarafından Bahar'a verilmesi geceye damga vuran anlardan biriydi. Peki Kadın 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KADIN 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kadın 14.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

GEÇEN HAFTA BİRİNCİ OLDU Kadın dizisi Salı günleri hem Ufak Tefek Cinayetler ile hem de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile mücadele ediyor. Fakat geçen haftanın birincisi Kadın olarak adeta rakiplerine gözdağı vermeyi başardı.