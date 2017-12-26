Kadın 11.yeni bölüm fragmanı Bahar ne yapacak?

Fox Tv'nin salı günleri ilgiyle izlenen dizisi Kadın yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Kadın 10.yeni bölümü izleyenler Bahar'ın hastalığını merak etti. Peki Kadın 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başladı. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anladı. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesi. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçti. Peki Enver bu gerçeği öğrenince ne yapacak? Gelin hep birlikte Kadın 11.yeni bölüme bakalım.

KADIN 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Kadın 11.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

KADIN 2 OCAK'TA YAYINLANACAK?

Herkes merakla Kadın'ın yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağını soruyor. Fox Tv yayın akışının ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.



