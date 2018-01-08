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Kadın 11.bölüm fragmanı Bahar şimdi ne yapacak?

Kadın 11.bölüm fragmanı Bahar şimdi ne yapacak?

Fox Tv'nin salı günleri ilgiyle izlenen Kadın dizisi 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 9 Ocak 2018 Salı günü ekrana gelecek olan Kadın 11.yeni bölümde nefesler tutulacak. Bahar'ın büyük zorluklarla karşılacağı 11.yeni bölüm fragmanına gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 10:09 - Güncelleme: 08-01-2018 10:09

Fox Tv'de salı günü ilgiyle takip edilen dizisi Kadın'da yine nefesler tutulacak. Yeni bölümde Bahar hem aşık oluyor hem de çok zor durumda kalıyor. Kadın dizisi 11.yeni bölüm fragmanı internethaber'de.

Kadın 11. bölüm merakla bekleniyor ki yeni bölüm için üçüncü fragmanı da yayımlandı. Dizinin bu bölümünde izleyicileri kritik gelişmeler bekliyor. Enver Şirin ile yüzleşecek, Bahar da eve dönmek isteyecek ama Hatice buna tepki gösterecek. Bahar artık geçinemediğini ifade edip geri dönmek istediğini söyleyecek. Ancak bu ani değişme Hatice tepki gösterecek ve bu isteğin altındaki gerçek nedeni öğrenmeye çalışacak. Tam da bu sırada Şirin, ablasıyla birlikte yapmak istediğini söyleyip şaşırtacak. Şirin'in bu desteğinin altında ne var?

ENVER VE ŞİRİN YÜZLEŞECEK Kadın yeni bölümde Enver ile İpek arasındaki merakla beklenen kritik yüzleşme gerçekleşecek. Enver, soğuktan yakınan İpek'e Sarp'ın boğulurken üşümüş olup olmadığını soruyor. Şaşkına düşen İpek düşünmediğini söyleyince de Enver, İpek'in üzerine gitmeye başlıyor. 

BAHAR'IN EVİNİ POLİS BASIYOR

Bahar'ın başı beladan kurtulmuyor. Evini polis basan Bahar ne yapacağını şaşırırken küçük çocukları polisler alıyor. 

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