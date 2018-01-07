Kadıköy'deki restoranda vale ölüm saçtı!

İSTANBUL Kadıköy'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İddiaya göre aracın teslimiyle ilgili valelerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 34 yaşındaki Murat Oğuz Orhan olay yerinde, 29 yaşındaki Emre Adaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre restorandan çıkmak isteyen Murat Oğuz Orhan'ın (34) ve Emre Adaş (29) ile valeler arasında araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı.

3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Oğuz Orhan'ın vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.

Karnına aldığı kurşunla yaralanan Emre Adaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.