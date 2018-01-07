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Kadıköy'deki restoranda vale ölüm saçtı!

Kadıköy'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 34 yaşındaki Murat Oğuz Orhan olay yerinde, 29 yaşındaki Emre Adaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 07:54 - Güncelleme: 07-01-2018 07:54

İSTANBUL Kadıköy'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İddiaya göre aracın teslimiyle ilgili valelerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 34 yaşındaki Murat Oğuz Orhan olay yerinde, 29 yaşındaki Emre Adaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre restorandan çıkmak isteyen Murat Oğuz Orhan'ın (34) ve Emre Adaş (29) ile valeler arasında araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı. 

3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Oğuz Orhan'ın vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. 

Karnına aldığı kurşunla yaralanan Emre Adaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. 

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Saldırının ardından olay yerine gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, ekiplerden bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Kocaeli Ts 61 07 Ocak 2018 08:56 Herkeste silah var bu normal degil millet olarak sinirliyiz ırk olarak hiç tanımadığın birini nasıl çıkıp tak tak vuruyor insanlık ölmüş bu sahış 300 yıl hüküm giyse ne yazar bence, organlarını alıp 10 kişi yaşatıp. Beyin ölümü gerçekleşmeli benim fikrim

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