Kadıköy'de toprağın altından Bizans dönemine ait cadde çıktı!

İstanbul Kadıköy'de bir otel inşaatının kazısı sırasında toprağın altından resmen tarih fışkırınca Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen devreye girdi.

Kadıköy'de toprağın altından Bizans dönemine ait cadde çıktı!

Kadıköy İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi.

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Kadıköy'de toprağın altından Bizans dönemine ait cadde çıktı!

Kazıldıkça yeni buluntularla da karşılaşıldı. Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Etrafında dükkanların bulunduğu tahmin edilen caddenin iki kenarında mermer sütunlar bulundu.

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Kadıköy'de toprağın altından Bizans dönemine ait cadde çıktı!

Kalıntılar ile inşaatın geleceğine kültür varlıkları koruma bölge kurulu karar verecek.

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Kadıköy'de toprağın altından Bizans dönemine ait cadde çıktı!

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