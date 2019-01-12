Kadıköy'de toprağın altından Bizans dönemine ait cadde çıktı!

Kadıköy İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi.



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