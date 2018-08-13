Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürdü! Sonrasında ise...

Olay saat 13.00 sıralarında İstanbul Kadıköy Kalamış'ta meydana geldi. Malek Omerova (55), apartmana girdiği sırada bir kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından apartmandan çıkıp teslim olan cinayet zanlısı polis tarafından gözaltına alındı. O.A (60) polise verdiği ifadede öldürdüğü kadının kendisine borcu olduğunu ve alamadığını söylediği öğrenildi.