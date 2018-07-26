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Kadıköy'de şüpheli ölüm! Kız arkadaşı oradaydı

Kadıköy'de şüpheli ölüm! Kız arkadaşı oradaydı

KADIKÖY Acıbadem'deki bir genç oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Binanın 7. katındaki evin penceresinden düştüğü belirtilen gencin evde bulunan kız arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 11:45 - Güncelleme: 26-07-2018 11:45

KADIKÖY Acıbadem'de 24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal kız arkadaşının oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Binanın 7 katın penceresinden düştüğü tespit edilen Tongal'ın evde bulunan kız arkadaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SİTE GÖREVLİSİ GÖRDÜ: Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi Hukukçular Sitesi L Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre site görevlisi apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Atilla Kerem Tongal (24)'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Tongal'ın apartmanın 7. katında düştüğünü tespit etti.

KIZ ARKADAŞI OLAY ANINDA DAİREDEYDİ: Dairenin Tongal'ın kız arkadaşına ait olduğu kız arkadaşının da olay anında evde olduğu öğrenildi. Yüzünde kanlar olan A.Ö olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö. tedavisinin ardından ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından Tongal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı . Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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