Kadıköy'de silahlı baskın: Emekli polis vuruldu!

İstanbul Kadıköy Kozyatağı’nda bir reklam firmasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri emekli polis 2 kişi yaralandı. Olay, Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi üzerinde reklam işleri yapan bir ofiste meydana geldi. İddiaya göre, saat 18.00 sıralarında firmaya gelen Nevzat G., alacak-verecek meselesi yüzünden iş yeri sahibi Mutlu K. ile tartışmaya başladı. Twitter

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Kısa sürede büyüyen kavgada Nevzat G. silahını çekerek tehditler savurdu. Bu sırada iş yerinde çalışan emekli polis Ömer Tatar araya girdi. Silahını ateşleyen Nevzat G., emekli özel hareket polisi Ömer Tatar’ı bacağından vurdu. Yaşanan arbede sırasında iş yeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Nevzat G., darp edilerek yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Twitter

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Olay saat 18.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mutlu Karakaya adlı kişiye ait işyerine aralarında alacak verecek meselesi olan Nevzat Güntekin adlı kişi geldi ve elindeki silahla Karakaya’nın koruması olan emekli polis memuru Ömer Tatar’ı ayağından vurdu. Twitter

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