Kadıköy'de otobüs kazası şoför böyle konuştu

Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem'in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüs karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

DİREKSİYON KİLİTLENDİ: Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaza dün Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği iddia edilmişti.