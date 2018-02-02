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Kadıköy'de otobüs kazası şoför böyle konuştu

Kadıköy'de otobüs kazası şoför böyle konuştu

KADIKÖY'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 12:22 - Güncelleme: 02-02-2018 12:22

Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem'in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım  taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüs karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

DİREKSİYON KİLİTLENDİ: Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle  tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren  çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaza dün Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği  iddia edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • gören 02 Şubat 2018 13:33 yalan söylüyor göz göre göre vatandaşalara sürdü çakal.direksiyon kitledide ikiarabayı nasılsagından geçin onlara çarpmadında katil hayvan

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