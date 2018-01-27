Kadıköy'de liseli kıza sokak ortasında saldırı

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından ?Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

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