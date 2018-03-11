Kadıköy’de inanılmaz kaza mucize kurtuluş...

İSTANBUL Kadıköy’de bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçen bir otomobil, başka bir otomobilin üzerinden uçtu. Bariyerleri ve otomobili aşarak takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan diğer aracın kadın sürücüsü ise bir süre şoka girdi. Kadın sürücü aracını izlerken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan diğer aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Yazıcı’nın yanına gelen bir itfaiye eri ise elindeki ceketi sürücünün kafasının altına koydu. Serkan Yazıcı, itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.