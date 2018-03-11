Kadıköy’de inanılmaz kaza mucize kurtuluş...

İstanbul Kadıköy’de karşı şeride geçen otomobil, başka bin otomobilin üzerinden uçtu... Otomobilde sıkışan sürücünün ilginç görüntüleri kameralara yansıdı... İtfaiye tarafından çıkarılan sürücü şoka girdi...

Kadıköy’de inanılmaz kaza mucize kurtuluş...

İSTANBUL Kadıköy’de bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçen bir otomobil, başka bir otomobilin üzerinden uçtu. Bariyerleri ve otomobili aşarak takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan diğer aracın kadın sürücüsü ise bir süre şoka girdi. Kadın sürücü aracını izlerken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan diğer aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Yazıcı’nın yanına gelen bir itfaiye eri ise elindeki ceketi sürücünün kafasının altına koydu. Serkan Yazıcı, itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

18
Kadıköy’de inanılmaz kaza mucize kurtuluş...

Edinilen bilgiye göre kaza, Bağdat Caddesi üzerinde Fenerbahçe stadyumunun hemen yanında bulunan köprülü kavşakta sabah saatlerinde yaşandı. Serkan Yazıcı’nın kullandığı 34 KC 3553 plakalı otomobil, kavşağa süratli girince bariyerlere çarparak havalandı ve karşı şeritten gelen Sezin Özdemir’in kullandığı 34 KK 4475 plakalı otomobilin üzerinden aşarak takla attı.

28
Kadıköy’de inanılmaz kaza mucize kurtuluş...

Kazada hem bariyerlerin hem de otomobilin üzerinden uçan otomobilin sürücüsü Serkan Yazıcı araç içerisinde sıkışırken, diğer aracın sürücüsü Sezin Özdemir yara almadan kurtuldu.

38
Kadıköy’de inanılmaz kaza mucize kurtuluş...

Kadıköy’de inanılmaz bir kurtuluş denilecek kazada yara bile almadan kurtulan kadın sürücü, yaşadığı şokun etkisi ile bariyerlerin üzerine yaslanarak aracını izledi. Kadın sürücü aracını izlerken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan diğer aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro