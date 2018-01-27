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Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı!

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı!

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kız yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan A.K.G. (28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 19:02 - Güncelleme: 27-01-2018 19:02

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde dün sabah lise öğrencisi B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun” diye bağırdı. Saldırgan ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu.

B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne giderek şikâyette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı gözaltına aldı. 

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.G. (28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırgan, ifadesinde genç kızı tanımadığını, olayı da hatırlamadığını iddia etti.  

'ADAMIN BİRİ GELDİ, VURDU'

Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı şöyle anlattı: "Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti.  Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı."  

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar" diye konuştu.

'ÇOK KORKMUŞTU'

Saldırı sonrası B.G.K'nin yardımına koşan işyeri sahibi İsmail Seven, “Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü. Bir kişi, doktordu herhalde hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi" dedi. Yardıma koşanlardan Berrin Alpay ise, “Burnu kanıyordu. Kafedekiler ve bizim dükkandakiler yardıma koştu. Kanamasını durdurmaya çalıştılar. Adam yolda yürürken vurmuş gitmiş . Çok korkmuştu “ diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • ekerol 28 Ocak 2018 01:07 deliyse, topluma zararlı ise gönder tedaviye niye salıyorsunuz. tutuklanmaları için illa yakınınızın mı olması lazım,

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