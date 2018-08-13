Kadıköy'de feci kaza anı kamerada!

Olay saat 11.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde meydana geldi. Berk Kılıç yönetimindeki 33 DMT 51 plakalı araç Bostancı istikametine giderken kontrolden çıkarak yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Bu sırada bariyerlerden fırlayan demir karşı yönden gelen Ahmet Ulaş yönetimindeki içinde iki kişinin bulunduğu 34 LH 9919 plakalı aracın camından ok gibi içeri girdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası çevredekiler, LPG 'li  araca yangın söndürücüleriyle müdahale etti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü, hafif şekilde atlattı. Camına demir parçası saplanan araçtakiler şok geçirdi. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

  • Güncel 13 Ağustos 2018 15:31
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  • İSTANBULL 13 Ağustos 2018 16:23 GEBERMEDİĞİNE DUA ETSİN O KADAR SÜRATE?

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