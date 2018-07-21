Kadıköy'de doğalgaz borusu patladı

KADIKÖY D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı. Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda etrafa doğalgaz sızmaya başladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İGDAŞ ekipleri boruya gelen gazı kesti. Boruda kalan gazın boşalmasının ardından İGDAŞ ekipleri borunun onarım çalışmalarına başladı.

DOĞALGAZ ANA BORUSU DELİNDİ

Alınan bilgiye göre, iş makinesi, Göztepe Köprüsü yanında sondaj yaparken doğalgaz ana borusu delindi. Borudaki hasar nedeniyle doğalgaz çıkışı meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken İGDAŞ ekipleri de çalışma başlattı.

Bu arada, çalışma nedeniyle Göztepe Köprüsü altındaki yan yol trafiğe kapatıldı. Hasar nedeniyle doğalgaz alamayan bölgenin bulunmadığı öğrenildi.