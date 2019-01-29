Kadıköy'de denizden genç bir erkek ceseti çıktı!

Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri, polise haber verdi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin denizden çıkarılma çalışması devam ediyor.



Belediye işçileri, sahildeki ceseti temizlik yaptıkları esnada fark etti. Belediye işçilerinin ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.

Sabah saatlerinde bulunan ceset henüz hala çıkarılmadı. Ceseti denizden çıkarmak için olay yerine deniz polisinin gelmesi bekleniyor. Çevre sakinleri, cesetin şişip karaya vurması nedeniyle suya yeni atılmamış olabileceğini iddia ediyor...



