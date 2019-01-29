Kadıköy'de Comolli'ye pankartlı tepki

Spor Toto Süper Lig'in 19.hafta maçında evinde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek 6 maç sonra galibiyetle tanışan Fenerbahçe'de Comolli, taraftarların hedefindeydi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara tepki gösterdi. Sahaya ilk olarak çıkan kaptan Volkan Demirel'i alkışlayan sarı lacivertli taraftarlar, ilk 11'de yer alan futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte tepki göstermeye başladı. Islıkla başlayan tepkilerde 'O forma kutsaldır nasip olmaz herkese', 'Efsane Lefter'in kemikleri sızlıyor' ve 'Yeter artık sabrımız kalmadı' şeklinde tempo tutuldu.

'GO HOME DAMIEN' PANKARTI

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde sportif direktör Damien Comolli'ye de tepkide bulundu. Mücadele öncesinde Maraton Üst Tribünü'nde 'Go Home Damien' yazılı pankart açıldı. Pankart kısa süre sonrasında tribünden kaldırıldı.



