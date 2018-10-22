Kadıköy'de cezaevi firarisi 9 kişiyi bıçakladı

Af teroru bunlar ... 22 Ekim 2018 22:15 Nasil olsa af cikacak dusincesini ulkede ne kadar psikopat varsa kafasina ektiler. Bu af konusunu gundeme getirenlere yaziklar olsun hep onlarin yuzunden suc orani cok artti. Af maf istemiyoruz duymak bile istemiyoruz artik